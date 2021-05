Dreame Bot L10 Pro : lancement à prix ULTRA réduit du nouveau robot aspirateur avec intelligence artificielle

La marque Dreame dévoile son nouveau robot aspirateur et laveur Dreame Bot L10 Pro doté de capteurs avancés pour cartographier et visualiser son environnement immédiat afin de mieux planifier son parcours de nettoyage, et propose pour son lancement une réduction exceptionnelle de 37% de réduction ces 2 prochains jours.

Les robots aspirateurs sont désormais des gadgets high-tech relativement courants et appréciés pour leur côté pratique qui débarrasse, au moins en partie, de la corvée du passage d'aspirateur.

Certains proposent aussi une fonction lavage et c'est le cas du nouveau robot Dreame Bot L10 Pro qui veut proposer une expérience plutôt complète. Avec sa tourelle pour réaliser une cartographie 3D des pièces d'une habitation et ses capteurs anti-collision à l'avant et anti-chute (dessous) dans les escaliers, il pourra en principe naviguer de pièce en pièce en évitant les obstacles et en adaptant ses parcours de nettoyage.

Son autre point fort est sa capacité d'aspiration pouvant aller jusqu'à 4000 Pa, contre 2000 à 2500 Pa pour la plupart des modèles concurrents. Cela permettra notamment de nettoyer plus en profondeur des tapis, d'autant plus qu'il peut les détecter automatiquement et modifier temporairement sa puissance d'aspiration.

C'est aussi un robot laveur grâce à un bac à eau de 270 ml à clipser dessous, conservant ainsi le volume complet de 570 ml du bac à poussière. Avec sa batterie intégrée de 5200 mAh, il pourra fonctionner pendant 2h30 ou gérer une surface de jusqu'à 250 m2.

Le Dreame Bot L10 Pro arrive sur la boutique officielle de Dreame chez AliExpress au prix de 466 euros mais profite d'un prix spécial exceptionnel de lancement tombant à 296 euros du 8 mai 19h au 10 mai 8h59 en utilisant le coupon de réduction de 16 € présent sur le site et le code DREAMEL10BRA à entrer lors de la commande. La livraison est de plus gratuite et l'expédition se fait depuis la France en 3 jours.

Les premiers à commander pourront également bénéficier d'une lavette de remplacement gratuite (pour les 2640 premières commandes) et / ou d'une brosse à dents Oclean X Pro (pour les 210 premières commandes).

Dans les premières heures du lancement, 10 heureux gagnants se verront en prime rembourser l'achat du Dreame Bot L10 Pro tandis qu'il sera possible d'obtenir des bons de réduction supplémentaires en assistant au streaming live de lancement.