Dreame Bot W10 : le nouveau robot aspirateur avec deux vraies brosses auto-nettoyantes

Dreame lance son nouvel aspirateur robot 2 en 1, le Dreame Bot W10. Ce dernier est équipé de deux brosses rotatives de nettoyage de 19,2 cm de long qui s’autonettoient lors de retour en base. Cette dernière est composée de deux réservoirs de 4 litres (eau propre et eau sale) et d’un système de séchage permettant aux brosses rotatives de ne pas rester humides et d’éviter ainsi la prolifération de bactéries et l'apparition de mauvaises odeurs.

Le robot se dirige facilement dans votre domicile grâce à son système de navigation LiDAR. Ce dernier enregistre les cartes que vous pouvez consulter directement sur votre smartphone, ce dernier permettant de le piloter, d'ajouter des murs virtuels, de régler le système de débit d’eau ou la puissance d’aspiration ou encore d'accéder à diverses informations. Vous pouvez également contrôler le robot à la voix.

Au niveau de l’aspiration, le W10 offre un pouvoir de succion de 4000 Pa et possède un réservoir à poussières de 450 ml, ce qui permet de ne pas le vider après chaque nettoyage.

Le robot est capable aussi de passer des obstacles de 1,8 cm de hauteur et peut passer sous les meubles grâce à sa faible hauteur de 10,5 cm.

Pour finir, il est doté d’une confortable batterie de 6400 mAh qui permet un fonctionnement de 210 minutes soit l'équivalent en termes de nettoyage d'une surface de 300 m².

Vous trouverez chez Goboo le robot aspirateur 2 en 1 Dreame Bot W10 en précommande au prix très réduit de lancement de 814,99 € au lieu de 1099,99 € avec le code GBDM5 et avec une expédition gratuite en quelques jours depuis l'Espagne. A noter qu'il faudra effectuer un premier paiement de 30 € pour le réserver puis ensuite le solde de 784,99 € à partir du 11 février, date du début des expéditions.