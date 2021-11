L'aspirateur robot Dreame D9 à prix CASSE chez Amazon pour le Black Friday

Dans le cadre du Black Friday, la marque Dreame fait exploser les prix de ses produits chez Amazon, et notamment de l'aspirateur robot et laveur de sol Dreame D9.

Si vous êtes à la recherche d'un robot aspirateur de qualité et proposé à prix cassé, c'est le moment de craquer pour le Dreame D9 !

Le robot aspirateur Dreame D9 intègre un système de navigation à technologie LDS (Laser Distance Sensor) et LiDAR utilisant un algorithme SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) permettant de cartographier la maison et les différentes pièces à nettoyer. Le robot se localise ainsi avec précision et calcule le chemin idéal pour nettoyer chaque pièce. Il a également la possibilité d'enregistrer et d'utiliser plusieurs plans différents, ce qui est un avantage pour les maisons à plusieurs étages.

Le Dreame D9 possède pas moins de 13 capteurs lui permettant de détecter tous les obstacles et ainsi d'éviter de les heurter. Il peut également franchir des obstacles d'une hauteur de jusqu'à 2 cm de haut.

Il dispose d'un fort pouvoir d'aspiration de 3000 Pa, ce qui ne l'empêche pas d'être silencieux avec seulement 65 dB à plein régime. A noter que l'aspiration s'adapte automatiquement en fonction du sol, par exemple un nettoyage plus poussé quand un tapis est détecté.

Outre le bac à poussière d'une contenance de 570 ml, le D9 possède également un réservoir d'eau de 270 ml lui permettant de remplir une fonction de serpillière avec un choix entre trois niveaux de volume d'eau selon le type de sol à laver et les besoins de chaque pièce.

Ce dernier est entièrement pilotable via une application sur mobile permettant de définir une zone virtuelle avec des murs à ne pas franchir, suivre le robot, lancer le nettoyage, choisir le mode d'aspiration ou d'eau,... A noter que vous pouvez également utiliser les commandes vocales avec l'assistant Alexa d'Amazon.

Enfin, le robot dispose d'une batterie de 5200 mAh permettant une autonomie de jusqu'à 150 minutes soit l'équivalent de jusqu'à 250 m².

Dans le cadre du Black Friday, vous trouverez le robot aspirateur Dreame D9 au prix réduit de seulement 239,99 € au lieu de 299 €. A noter également de nombreuses promotions, de -10 à -40% sur les accessoires liés (brosse, filtres, ..).

A noter que d'autres produits Dreame sont également en promotion spéciale Black Friday sur cette page dédiée.