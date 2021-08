L’aspirateur robot laveur Dreame F9 à prix réduit chez Fnac, une belle occasion à ne pas rater !

Sur le site de la Fnac, le robot aspirateur laveur Dreame F9 profite d’une bonne réduction, à saisir !

Le Dreame F9 présente une forme arrondie avec une coque en plastique. Il est robuste et pourvu de pare-chocs imposants. Il est équipé d’un capteur optique et de deux boutons sur le dessus, un pour lancer le nettoyage et l’autre pour faire revenir le robot à sa base. Il intègre aussi un bac à poussières de 0,6 litre. En dessous, on peut constater deux roues crantées pour lui permettre de passer des obstacles de 2 cm de hauteur, une brosse centrale et un balai latéral.

Grâce à l’application Xiaomi Mi Home, il est possible de configurer, programmer et contrôler le robot aspirateur. Côté autonomie, il est équipé d’une batterie de 5200 mAh permettant deux heures et demie d’utilisation. Son pouvoir d’aspiration de 2500 PA est plutôt respectable.

Pour finir, le robot aspirateur est fourni avec un réservoir d’eau de 200 ml et avec une serpillière afin de laver le sol. Tous les éléments sont facilement démontables pour simplifier l’entretien.

Vous pouvez trouver chez Fnac l’aspirateur robot laveur Dreame F9 au prix réduit de 220 € avec la livraison gratuite (il est également en vente au même prix chez Darty).

A noter qu'il n’est pas le seul à bénéficier d’une réduction, les autres aspirateurs de la marque Dreame sont également en promotion sur cette page.



Pensez également à consulter nos autres bons plans avec la grosse promotion sur l'écran gaming ASUS TUF VG27 et notre sélection des meilleurs bons plans du jour, ou encore Xiaomi qui fait le plein de promotions sur son site officiel !