Test Dreame H11 Max : la serpillère sans fil efficace

Le marché de l'électroménager profite d'un bond significatif ces dernières années, notamment grâce à la progression des batteries permettant de développer différents appareils sans fil. Un secteur en particulier en profite plus largement : celui des aspirateurs et serpillères.

La serpillère sans fil, partenaire de l'aspirateur

Alors que le marché des robots aspirateurs et laveurs prospère, les références se multiplient également du côté des aspirateurs sans fil. Une autre famille connaît également un coup de boost : celui des serpillères sans fil.

Dreame Technology vient ainsi de lancer sur le marché deux références de balais serpillères sans fil avec les H11 et H11 Max.

Reprenant l'apparence d'aspirateurs sans fil, elles en partagent quelques caractéristiques, mais la présence de bacs d'eau ne trompe pas : il s'agit bien de serpillères.

Concrètement, le système se veut assez simple : un réservoir d'eau imbibe un rouleau motorisé tandis qu'une zone d'aspiration se charge de récupérer les eaux usées pour les stocker dans un réservoir secondaire.

Design et accessoires

Le modèle que nous avons pu tester correspond à la référence Dreame H11 Max, qui se confirme par son habillage gris.

Voici les distinctions que Dreame avance entre ses deux versions.

On peut constater que la version Max est plus puissante de 30W, qu'elle est plus endurante, et que la puissance d'aspiration est quasiment doublée. Elle embarque également un capteur de saleté et quelques accessoires supplémentaires, la version H11 standard quant à elle dispose d'une robe blanche.

La première impression face au H11 Max est assez bonne : même si l'ensemble est assez massif, le tout semble particulièrement solide et bien fini.

Le pack intègre le bloc aspiration avec la tête non amovible disposant d'une brosse déjà montée. En marge de la canne à fixer sur le bloc, l'installation ne prend que quelques secondes.

En plus du H11 Max, Dreame livre quelques accessoires : un filtre de rechange, un socle de recharge, son chargeur secteur ainsi qu'un rouleau supplémentaire et un goupillon pour faciliter le nettoyage.

Le design est réussi, même si l'embonpoint se fait également sentir au niveau du poids qui approche les 5 Kg à vide et jusqu'à 6 Kg avec le réservoir d'eau rempli.

Ergonomie

L'installation est assez aisée et dans ce sens, la notice de lancement rapide est très succincte : il suffit d'accéder au réservoir supérieur, de le remplir d'eau et d'un peu de détergeant (facultatif). Le réservoir dispose d'un bouton pour le déverrouiller et d'un bouchon étanche en plastique souple pour éviter de renverser le tout pendant qu'on l'enclenche.

Ensuite, il suffit de prendre la canne en main et d'appuyer sur le bouton marche pour lancer la fonction de nettoyage automatique. Le gigantesque écran s'allume alors, tout comme son cercle coloré.

Le cercle qui entoure l'écran nous donne des indications sur le niveau de saleté repéré par le capteur situé dans la brosse. Il passe du vert à l'orange puis au rouge pour indiquer à l'utilisateur qu'il est utile d'insister sur la zone en question jusqu'à ce que la couleur revienne au vert.

L'écran quant à lui est très lisible et permet de juger du niveau de batterie restant et du mode sélectionné (auto ou aspiration)

Le second bouton de la canne permet de basculer d'un mode à l'autre : du nettoyage automatique qui envoie de l'eau et fait tourner la brosse, au mode aspiration qui stoppe l'envoi d'eau à la brosse et permet de réduire l'humidité au sol.

Si éteint le H11 Max est assez pataud, une fois allumé, la puissance de la brosse le fait avancer tout seul et la maniabilité est bien au rendez-vous.

Le filtre du réservoir d'eau sale est très accessible et là encore, il est aisé de le retirer puis d'ouvrir son large capot pour le vider.

Notons que tout au long des manipulations, une voix intervient pour nous aider dans le processus de nettoyage en précisant le mode activé et en invitant à remplir ou vider les réservoirs, ainsi qu'à recharger l'appareil ou à lancer un nettoyage des brosses.

à l'usage

Le Dreame H11 Max vise à remplacer la serpillère traditionnelle, il n'est donc pas prévu de l'utiliser en tant qu'aspirateur.

Même si l'aspiration est constante lors de l'usage, elle ne sert qu'à contrôler l'humidité de la brosse et à récupérer les eaux usées. En conséquence, si les sols se veulent trop poussiéreux ou contiennent trop de débris, l'utilisation de ce type d'appareil n'est pas toujours appropriée.

Idem concernant les surfaces : ce type de produit est destiné à un usage sur sols durs. Pas question ainsi de l'utiliser sur les tapis ou moquettes au risque de les tacher et d'endommager la brosse.

La tête du Dreame H11 Max est scindée en deux zones : une première zone permet de brosser le sol en l'humidifiant tandis que la seconde aspire les liquides et saletés pour les envoyer dans le bac de collecte.

Le réservoir d'eau propre de 900 ml et celui de récupération de 500 ml permettent de nettoyer une surface équivalente à 200 m², le tout avec environ 35 min d'autonomie.

Nous avons pu constater plus ou moins ces chiffres, avec toutefois une nuance sur l'autonomie qui dépend également de la saleté des sols.

À l'usage, le H11 Max est assez maniable malgré le poids évoqué, et la canne se veut particulièrement pratique. Quelques points sont toutefois à noter : il n'est pas recommandé de pencher l'appareil trop en arrière, et un cran force également la position à 90 degrés et l'extinction automatique de l'appareil, il faut donc veiller également à ne pas l'utiliser avec le corps trop à la verticale, ce qui se montre assez contraignant dans les escaliers par exemple.

Autre point notable : il n'est pas recommandé de soulever l'appareil pendant son fonctionnement. Là encore, la problématique intervient pour éviter un tapis ou même à nouveau dans les escaliers. D'ailleurs, on constate qu'il reste parfois un peu d'eau au sol lorsque l'on soulève la tête, ce qui n'est néanmoins pas dramatique.

Concernant la capacité de nettoyage du H11 Max, elle est assez convaincante : bien sûr, il faudra user de détergeant pour décoller les taches de graisse ou les plus séchées, mais dans la plupart des cas le nettoyage est parfait sans avoir à trop insister. Dans notre cas de test, le H11 Max a plusieurs fois été dégainé à l'improviste pour nettoyer du vomi de chat, faisant disparaitre les boules de poils, croquettes et autres liquides en quelques secondes.

On regrette malgré tout deux points : la tête de la brosse est particulièrement épaisse, ce qui empêche d'aller nettoyer sous certains meubles. Dans le même esprit, si la brosse se veut large et permet un nettoyage rapide, les flancs de la tête sont également imposants et empêchent d'accéder aux bords des plinthes. Tourner la brosse à 90° ne règle pas le problème : un bandeau de 4 cm reste inaccessible le long des murs.

La fonctionnalité d'aspiration permet quant à elle d'aspirer les liquides tombés au sol. Elle peut être complémentaire au nettoyage classique pour accélérer le séchage des sols fraichement nettoyés.

La base de recharge se veut pratique et déverrouille une fonctionnalité de nettoyage automatique. En réalité, ce sont deux nettoyages qui sont proposés : standard ou approfondi. Il s'agit pour l'appareil de réaliser un nettoyage des brosses en les humidifiant et en les faisant tourner, une bavette permet alors de les essorer avec plus d'efficacité. Le processus prend quelques secondes et une fois terminé, la charge du H11 Max reprend.

Bilan

Parmi les différentes solutions de nettoyages proposées sur le marché, peu de serpillères sans fil sont encore proposées. Certes, cela fait quelques années que Karcher propose quelques solutions (FC3, FC5 ou FC7) mais avec des prestations en deçà ou une autonomie moindre.

Avec son ergonomie et ses prestations, le Dreame H11 Max trouvera facilement sa place dans les foyers : plus efficace et rapide qu'une serpillère classique, il permet de mieux maitriser la quantité d'eau utilisée et permet également d'obtenir un sol propre et sec en 4 à 6 minutes à peine, sans même avoir à ouvrir les fenêtres pour favoriser l'évaporation.

Ce type d'appareil est un complément idéal à un aspirateur sans fil ou classique et finalement, il ne lui manquerait sans doute plus que l'ajout de vapeur pour en faire un nettoyeur parfait.

