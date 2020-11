Dreame T20 : le nouvel aspirateur-balai à prix réduit pour son lancement mondial

Avec batterie amovible et adaptation automatique en fonction du type de surface rencontré, l'aspirateur balai Dreame T20 est à prix promotionnel sur AliExpress pour son lancement.

Ayant profité d'une campagne de financement participatif via Indiegogo, le nouvel aspirateur-balai Dreame T20 de la marque Dreame Technology (Xiaomi Ecological Chain) arrive peu de temps après le Dreame V11 que nous avons testé. Tous les deux ont de nombreuses caractéristiques en commun.

Reste une différence notable pour le Dreame T20 par rapport au Dreame V11, dans la mesure où il dispose d'une batterie amovible, et donc remplaçable. Un élément à prendre à considération pour la durée de vie du produit.

En l'occurrence, la batterie de 3000 mAh avec temps de charge de 4 heures - lors du rangement avec un support mural - permet d'assurer une autonomie annoncée de 70 minutes. D'un poids de 1,67 kg, l'appareil est équipé du moteur Dreame SPACE 4.0 de 450W fonctionnant à 125 000 tours par minute.

Le Dreame T20 profite de huit niveaux de réduction de bruit. L'aspiration se fait via 12 cyclones auto-nettoyants et filtration à 5 niveaux. La puissance d'aspiration est de 25 000 Pa / 150 AW. En un bouton, il est possible de passer d'un mode d'aspiration Eco, à Normal ou Turbo.

Mieux, la puissance d'aspiration s'adapte automatiquement en fonction du type de surface, comme pour la moquette par exemple. Le bac à poussière a une capacité de 0,6 L, tandis que la brosse avec une structure en forme de V et le filtre sont lavables à l'eau.



Le Dreame T20 dispose d'un écran LCD couleur en définition HD. Il permet d'afficher diverses informations en temps réel. Il informe notamment sur l'autonomie disponible, la puissance d'aspiration, la détection du filtre manquant ou pour un rappel de remplacement.

L'aspirateur-balai Dreame T20 bénéficie actuellement sur AliExpress d'une réduction de prix pour les Hottes Days et ce jusqu'au 28 novembre à 9h. Il est ainsi affiché à 279 € au lieu de 399 € soit -30% avec une livraison gratuite depuis la France. Mais mieux encore, en utilisant le code promo DREAMET20023 le prix final passera à 266 € ! Royal !