Vente FLASH sur l’aspirateur Dreame T30, d’autres produits de la marque sont aussi concernés

Aujourd’hui, l’aspirateur balai Dreame T30 est en vente flash chez Amazon, il profite d’une très belle réduction jusqu’à ce soir.

Il est équipé d’un écran OLED qui permet d’afficher une multitude d’informations comme le niveau d’aspiration ou l’état de la batterie. L’aspirateur dispose aussi de 4 modes : éco, médium, turbo et auto. Ce dernier règle intelligemment son aspiration plus ou moins fort, en fonction de la saleté et du type de sol.

Le Dreame T30 est fourni avec un pack d’accessoires complet qui permet un nettoyage sur tout type de sol. Les filtres, le bac à poussière, les brosses sont facilement démontables et nettoyables.

L’aspirateur possède une très bonne puissance d’aspiration allant jusqu’à 190 AW, et grâce à son efficacité, il remplit facilement le réservoir de poussières de 600 ml. De plus, le Dreame T30 est fourni avec une batterie de 2900 mAh qui permet une utilisation de 90 minutes en mode éco.

Sur Amazon, l’aspirateur robot Dreame T30 est au prix réduit de 339 € au lieu de 459 €. La livraison est gratuite.



De plus, d’autres produits de la marque Dreame sont en promotion chez l’Ecommercant en cliquant directement depuis ce lien.