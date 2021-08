Dreame T30 et L10 Pro : deux aspirateurs qui balaient leur prix !!!

Commençons avec l’aspirateur balai Dreame T30 qui profite de 120 € de réduction chez Amazon. Il est fourni avec un pack d’accessoires complet qui permet un nettoyage sur tout type de sol. Les filtres, le bac à poussière, les brosses sont facilement démontables et lavables.

Il est équipé d’un écran OLED qui affiche une multitude d’informations comme le niveau d’aspiration ou l’état de la batterie. L’aspirateur dispose de 4 modes d’aspiration : éco, médium, turbo et auto. Ce dernier mode aspire plus ou moins fort en fonction de la saleté et du type de sol.

Sa puissance d’aspiration de 27 000 PA est remarquable, et remplira facilement de poussières le réservoir de 600 ml. Le Dreame T30 est fourni avec une batterie de 2900 mAh qui permet une utilisation de 90 minutes en mode éco.

L’aspirateur robot Dreame T30 est au prix réduit de 339 € au lieu de 459 € avec le cumul du code de réduction 8VDQKXOW et d'un coupon de -60 € à activer directement chez Amazon. La livraison est gratuite.





Finissons avec le robot aspirateur Dreame L10 Pro qui est actuellement en promotion chez Amazon avec un coupon de réduction de 70 €.

Côté design, le robot aspirateur laveur est similaire à ce qui se fait aujourd’hui. Sur le dessus on peut apercevoir un télémètre LiDAR et trois boutons présents pour lancer le lavage, le retour à la base et le focus sur une zone spécifique. Une fois le clapet ouvert, on observe un réservoir à poussière de 570 ml facilement démontable pour l’entretien.

Une fois retourné, on observe un emplacement pour le réservoir de 270 ml avec une lavette, une brosse principale et un balai rotatif. De plus, deux roues crantées sont présentes, capables de grimper sur les tapis ou sur les petits obstacles. Il possède un bon pouvoir d’aspiration de 4000 PA.

Le Dreame L10 Pro est pilotable depuis un smartphone via une application dédiée. Il enregistre la cartographie de la maison afin d’optimiser le nettoyage des pièces. De plus, il est fourni avec une batterie de 5200 mAh qui permet d’aspirer pendant 2h30 ou sur une surface de 250 m².

Le robot aspirateur Dreame L10 Pro est en promotion au prix de 309 € chez Amazon au lieu de 379 € avec le code N8T9XIH9. La livraison est gratuite depuis la France.