L'éditeur iMobie qu'on ne présente plus, vient tout récemment de lancer le logiciel DroidKit compatible Windows et Mac, spécialement dédié à la récupération de données sur les smartphones ou tablettes Android. Il vous rendra de nombreux services, même lorsque vous pensiez que tout espoir était perdu.

Cet utilitaire possède de nombreuses fonctionnalités avancées, et vous sera indispensable notamment dans les cas suivants :

L'écran de votre téléphone est cassé et/ou l'écran tactile est inexploitable

Vous souhaitez récupérer vos données WhatsApp (messages, photos, vidéos, etc), ou encore les données d'autres applications à partir de votre ordinateur PC ou MAC

Vous souhaitez récupérer les photos, vidéos ou tout autre fichier que vous avez supprimé par inadvertance

Votre téléphone fait des siennes et est devenu instable ou très lent, des applications plantent sans raison, l'écran tactile ne fonctionne plus, surchauffe inexpliquée, etc.

Votre téléphone est verrouillé ou bloqué (code PIN oublié, l'empreinte digitale ou le déverrouillage à partir du visage ne fonctionne plus)

Vous venez d'acheter un téléphone d'occasion avec la protection FRP (Factory Reset Protection) activée ce qui vous empêche de faire une réinitialisation usine de votre appareil

Vous souhaitez tout réinstaller ou mettre une version spécifique d'Android (pas forcément la dernière en date)

Vous voulez faire de la place, car vous n'avez plus assez d'espace de stockage

Et bien d'autres situations encore...

Tous ces incidents, lorsqu'ils surviennent, font réfléchir et peuvent vous angoisser, surtout si vous ne disposez d'aucune sauvegarde à portée de main. Pas de panique, c'est justement le but de DroidKit, récupérer vos précieuses données en toute sécurité sans mettre en péril votre appareil.

Les technologies de récupération employées sont éprouvées et ne présentent aucun risque de perte de données. Par ailleurs, si vous savez où chercher à l'avance, il est parfaitement envisageable de ne récupérer qu'une portion des données.

La fonctionnalité Récupération Profonde est très intéressante et va encore plus loin, elle permet d'analyser bit par bit l'ensemble de votre espace de stockage pour vous proposer de récupérer des fichiers supprimés (photos, vidéos, messages, contacts, etc.) et qui n'ont pas encore été écrasés. C'est un peu le secours de la dernière chance, et cela pourrait faire des heureux.

Tous les scénarios catastrophes ont été étudiés, blocage, verrouillage, plantage, réinstallation, lenteur, etc. DroidKit vous apportera quasi systématiquement une solution adaptée à votre problème du moment, et vous pourrez revenir dans un état stable en à peine quelques manipulations simples et ne nécessitant aucune connaissance technique. Une restauration de données est également possible à partir des sauvegardes de votre compte Google. Même l'extraction à partir de la carte SIM de vos contacts, emails, etc. est rendue possible.

Vous l'avez compris, les applications de DroidKit sont nombreuses, un guide en ligne est disponible et vous facilitera d'autant plus l'utilisation de ce formidable outil de récupération de données pour smartphone et tablette Android.

DroidKit peut être installé sur Windows ou Mac.