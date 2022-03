Droits voisins : Google et les éditeurs de presse trouvent un accord

En novembre dernier, l'AFP (Agence France-Presse) a signé un accord de rémunération pour la reprise des contenus par le moteur de recherche Google. Aujourd'hui, c'est un accord avec l'Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG) qui est annoncé. Elle regroupe près de 300 titres de presse quotidienne nationale, régionale et locale.

" Ce nouvel accord porte exclusivement sur la rémunération de l'utilisation des publications de presse par Google au titre du droit voisin. Il fixe les principes selon lesquels Google négociera des accords individuels de licence et les conditions de leur rémunération avec les membres de l'Alliance, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. "

Sur BFM Business le mois dernier, Louis Dreyfus, le président du directoire du groupe Le Monde, avait évoqué un accord en passe d'être signé avec Google pour les droits voisins et représentant une rémunération forfaitaire annuelle " légèrement supérieure à 1 million d'euros par an. "

Après de longues négociations

Un premier accord avait été signé début 2021, mais Google avait finalement été sanctionné d'une amende de 500 millions d'euros de l'Autorité de la concurrence pour ne pas avoir négocié de bonne foi avec les agences et éditeurs de presse concernant l'application des droits voisins.

" L'Alliance et Google ont amendé l'accord-cadre signé en février 2021, désormais consacré uniquement à Google News Showcase, afin de répondre aux injonctions de l'Autorité de la concurrence de juillet 2021 ", écrit Google dans un communiqué.

Google News Showcase est un programme de licence pour des contenus enrichis sur Google News et Discover.