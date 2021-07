Le pack drone F11 4K Pro avec 2 batteries, sac et carte SD à 226 € (France), mais pas que !!!

Le SJRC F11 Pro 4K est parfait pour commencer dans l’apprentissage de pilotage de drone. Il permet de profiter d’une belle qualité d’image et d’un vol maîtrisé grâce à ses stabilisateurs.

Le drone a un design épuré et totalement noir. Son encombrement est réduit : 17,6 x 10,5 x 8 cm plié et 45 x 40,5 x 8 cm une fois déplié pour un poids de 585 g (il n’est pas éligible à l’obligation de permis pour les drones de plus de 800 grammes). Le drone est fourni avec différents packs mais nous vous conseillons celui avec deux batteries, un sac de transport et une carte SD de 64 Go, sans oublier un contrôleur et des hélices de rechange.

Le SJRC F11 Pro 4K bénéficie d’une batterie de 2500 mAh qui permet un vol d’une durée maximale de 28 minutes avec un temps de recharge d’environ 4 heures et demie.

D’un point de vue résolution d’image, le drone est équipé d’une caméra 4K qui permet une résolution vidéo (à 30 fps) et d’image jusqu’à 3 840 x 2 160 pixels sur une carte mémoire ou sur le smarphone.

Le F11 Pro 4K est capable d’envoyer des transmissions jusqu’à 1,2 kilomètre en transmission vidéo direct. Plusieures options rentrent dans son catalogue : position GPS, suivi de trajectoire, retour automatique au point de départ, autofocus une personne, etc.

Vous trouverez le pack drone SJRC F11 Pro 4K + 2 batteries + un sac de transport + 1 carte de stockage 64 Go au prix réduit de 226 € avec le code SDFRJ113 livré gratuitement depuis la France en 3 jours. D'autres packs sont disponibles avec le même code.





A noter que deux nouveaux codes promo sont applicables sur tout le site d’AliExpress jusqu’au 21 juillet 2021 :

1 € offert dès 5 € d’achat avec le code REMISE1

3 € offert dès 20 € d’achat avec le code REMISE3





