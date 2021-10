Un drone, une souris et un aspirateur sont en promotion ! Avec une liste de bons plans

Aujourd'hui, chez AliExpress, le drone kf102, la souris Logitech G502 Hero et l'aspirateur Dreame V11 sont à petits prix ! Encore une bonne occasion de se faire plaisir.

Commençons avec le drone KF102 qui bénéficie d'une belle réduction aujourd'hui. Il est équipé d'un mécanisme de stabilisation automatique lors du vol et d'une caméra 8K. Le tout permettant des images nettes et sans saccades. Il est fourni avec plusieurs options comme le retour à son point d'origine, le suivi d'une cible ou de prendre une trajectoire prédéfinie.

On note la présence d'une batterie de 2200 mAh amovible qui permet environ 25 minutes d'utilisation. Il fonctionne en WiFi et permet un contrôle sur une distance de 1200 mètres. Le drone est fourni avec une manette équipée elle-même d'un petit écran LCD.

Sur le site Aliexpress, le drone KF102 est à partir de 106 € au lieu de 300 € avec le code et la livraison gratuite.





Passons ensuite à la souris Logitech G502 Hero profite d'une belle promotion. C'est une souris filaire à capteur optique pour gamer. Elle affiche un profil ambidextre. On note la présence de 5 petites masses de 3,6 g chacune permettant d'augmenter ou de réduire son poids initial.

Elle est dotée de 11 boutons programmables grâce au logiciel du constructeur et d’une roulette avec défilement rapide. On a la possibilité de personnaliser son système d’éclairage RVB via son application. Avec son capteur Hero 16K, la souris offre une sensibilité allant jusqu’à 16 000 DPI avec une durée de vie de la souris d'environ 50 millions de clics.

Sur le site d'AliExpress, la souris Logitech G502 Hero est à 34 € au lieu de 90 € avec le code SDFRG142 et la livraison gratuite.





Finissons avec l'aspirateur Dreame V11 qui est de type balai, le V11 est doté d'un moteur Dreame SPACE 4.0 avec une puissance de 450 W et une vitesse de rotation de 125 000 tours/min. Il dispose de 12 cyclones autonettoyants et de plusieurs accessoires comme deux brosses motorisées, deux suceurs, etc.

L'aspirateur profite d'une puissance d'aspiration de 25 000 Pa / 150 AW et d'une autonomie de 90 minutes grâce à sa batterie de 3000 mAh. Il dispose aussi un écran LCD qui affiche une multitude d'informations, mais il permet aussi de choisir parmi les différents niveaux d'aspiration ou de vérifier l’état de la batterie.

L'aspirateur Dreame V11 est au prix plus que réduit de 226 € au lieu de 350 € avec le code SDFRG141 et la livraison gratuite depuis la France.





