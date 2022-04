Nouveau record du monde pour le drone Stalker XVE avec 39 heures de vol !

Le souci principal des drones est leur faible autonomie. Pour améliorer la durée de vol, il faut un plus gros réservoir ou une plus grosse batterie, mais ces améliorations alourdissent l'appareil et donc augmentent la consommation. Certains constructeurs remplacent les rotors par des ballons, mais cela rend le drone moins autonome.

Lockheed Martin a peut-être trouvé une autre solution en modifiant son Stalker XVE, qui habituellement possède une autonomie de 8 heures, en lui intégrant une pile à combustible à oxyde solide, ce qui lui a permis de battre le record du monde en termes d'heures de vol. Le constructeur a rajouté un petit réservoir à propane sur l'aile du drone et optimisé l'endurance de l'appareil sans indiquer quelles modifications ont été effectuées. L'appareil pèse environ 20 kg et peut atteindre une vitesse de 93 km/h et une altitude avoisinant les 3600 mètres.

Son drone quadrirotor a donc réussi à voler pendant 39 heures 17 minutes et 7 secondes, explosant donc le précédent record. La société a demandé la certification de ce record auprès de la FAI (fédération aéronautique internationale).