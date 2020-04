Bon plan : le drone MJX B7 à 125 € seulement, mais aussi le SMRC S30

Le bon plan du jour concerne le drone MJX B7 qui est doté de quatre axes et d'un moteur sans brosse. Il peut voler jusqu'à 32 km/h et à une hauteur maximale de vol de 120 mètres. Sa vitesse de remontée est de 3m/s et celle de descente est de 2m/s. La distance de contrôle entre la télécommande et le drone est de 200 à 300 mètres. Il est alimenté par une batterie de 1500 mAh. Enfin, le drone MJX B7 a un poids de 74 grammes.

Vous retrouverez le drone MJX B7 en promotion chez Gearbest à 125 € au lieu de 166 € grâce au coupon de réduction MJXB7GPS.

Mais ce n'est pas le seul drone à profiter de promotions chez Gearbest :

N'oubliez pas de choisir de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

