Un drone capable de vous taser si vous enfreignez la loi, un véritable coup de foudre avec les délinquants

Après la fusillade qui a fait 21 victimes dans une école du Texas aux USA, la société Axon a présenté son projet de drone taser qui serait capable de stopper ce type d'agression rapidement. Rick Smith, P-D.G. et fondateur d’Axon, aimerait mettre en place des « solutions différentes et meilleures, y compris celles qui exploitent la technologie pour protéger nos écoles, nos enseignants et nos étudiants ». Le drone serait donc capable de neutraliser une personne en moins de 60 secondes.

Rick Smith déclare également que « Des drones non létaux peuvent être installés dans les écoles et autres lieux. Ils permettraient également d'intervenir lors d'un incendie ou de prévenir plus rapidement lors d'événements catastrophiques.»

Ce type de dispositif n'est toutefois pas sans risque et ce dernier souhaite instaurer trois règles : l'impossibilité de tuer une personne, de prendre la responsabilité morale et juridique, et d'assurer une surveillance et une transparence de son utilisation.

Cette annonce ne plaît pas à tout le monde et l'ONG Electronic Frontier Fondation met en avant que les tasers ont tué plus de 500 personnes aux États-Unis depuis 2010. Même en interne, le comité d'éthique s'oppose au déploiement d'un tel engin. Rappelons qu'aux États-Unis, il y a en moyenne 24 tueries d'ampleur par an selon USA Today et que l'assaillant est souvent tué par la police.