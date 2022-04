Drones : DJI suspend ses ventes en Russie et Ukraine

Géant chinois des drones grand public, DJI décide de suspendre ses activités commerciales en Russie et en Ukraine. Le groupe évoque une potentielle utilisation de ses drones au combat.

Fabricant de drones à usage civil et spécialiste de technologies d'images aériennes pour une utilisation de loisir ou professionnelle, DJI annonce la suspension de ses activités commerciales en Russie et en Ukraine dans le contexte actuel de la guerre.

" DJI abhorre toute utilisation de ses drones dans le but de nuire, et nous suspendons temporairement les ventes dans ces pays afin de nous assurer que personne n'utilise nos drones au combat ", a déclaré un porte-parle de DJI en précisant que cette décision est sans rapport avec les sanctions occidentales.

DJI indique également ne pas prendre position concernant un pays, mais répondre aux principes du groupe. DJI est une entreprise chinoise et Reuters souligne que contrairement à de nombreuses entreprises occidentales, les entreprises chinoises poursuivent leurs activités en Russie.

Un mois après une demande ukrainienne ignorée

Vice-Premier ministre et ministre de la Transformation numérique de l'Ukraine, Mykhailo Fedorov avait interpellé DJI dans une lettre ouverte en dénonçant le fait que des produits DJI aident la Russie à " tuer des Ukrainiens. "

Il avait notamment pointé du doigt un détournement du système AeroScope de DJI permettant à l'armée russe de localiser des drones ukrainiens et leurs pilotes dans le but de les prendre pour cible, et également pour " tuer des civils " en s'appuyant dessus pour la navigation de missiles.

Sur son site, DJI présente AeroScope comme une plateforme de détection des drones qui identifie rapidement les liens de communication des drones, recueille des informations telles que le statut du vol, les trajectoires et d'autres informations en temps réel.

N.B. : Crédits photos : DJI.