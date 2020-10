Dropbox lance son offre famille avec 2 To pour 19,99€ par mois

Dropbox, le service de stockage en ligne annonce le lancement d'une offre "famille" en marge des offres Standard et Plus.

Le service de stockage en ligne Dropbox complète son offre avec l'arrivée d'un forfait "famille" qui vient se positionner entre les offres standard et Plus.

Dropbox Family est ainsi proposé à partir de 19,99€ par mois et propose ainsi de partager 2 To de stockage en ligne avec jusqu'à 6 membres d'une même famille. Avec une répartition équitable, cela correspond à 330 Go par utilisateur, contre 2 Go seulement pour l'offre gratuite.

Par ailleurs, le service se dote de fonctionnalités supplémentaires issues de l'offre Plus, notamment la possibilité de configurer des dossiers en mode hors ligne pour les smartphones, d'effacer le contenu d'un smartphone perdu ou volé à distance ou encore de synchroniser des mots de passe sur plusieurs appareils.

Il est également possible de créer des dossiers protégés par un mot de passe, ou encore d'envoyer des fichiers dépassant la limite de 100 Mo pour s'établir à 2 Go. Il est également possible d'accéder à la fonctionnalité de récupération des fichiers jusqu'à 30 jours après leur suppression.

Une "Family Room" est également de la partie : il s'agit d'un dossier sécurisé accessible à l'ensemble des 6 comptes enregistrés sur le forfait et qui permet de partager plus simplement des fichiers.