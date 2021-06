DSM 7 : l'environnement des NAS Synology sortira le 29 juin

Cela fait des mois que Synology a lancé son nouveau système DSM 7.0 au fil d'une version béta, corrigeant les bugs et affinant son environnement au fil des jours.

Et finalement, Disk Station Manager 7 sortira le 29 juin en version finale, il s'agira de la première mise à jour majeure de l'environnement depuis le lancement de DSM 6.0 lancé en 2016. Malheureusement, tous les NAS de Synology ne pourront pas profiter de la bascule, les modèles les plus anciens pourraient ainsi devoir rester sous DSM 6.

Avec DSM 7.0, Synology proposera une nouvelle interface intégralement remaniée. La refonte graphique s'annonce complète et plus moderne. En outre, les services Cloud seront largement mis en valeur au sein de l'environnement.

Le service C2 sera ainsi mis en avant pour favoriser l'accessibilité des données et compléter le stockage local. Si le service de stockage en ligne et de backup est proposé depuis quelque temps par Synology, la marque mettra l'accent sur quelques modules annexes comme C2 Password pour améliorer la gestion des mots de passe, C2 Backup et C2 Transfer pour faciliter les échanges.

Synology profite également des changements au sein de Google Photos qui ne propose plus de stockage illimité gratuit. L'alternative Synology Photos se dote ainsi de nouveaux outils pour venir remplacer Google Photos avec une sauvegarde facilitée, une meilleure organisation, la création d'albums, mais aussi un partage simplifié.

DSM 7 profitera également de divers modules d'IA pour optimiser son fonctionnement. Rappelons que DSM est exclusivement réservé aux NAS Synology.