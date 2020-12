C'est une mauvaise nouvelle et un bad buzz qui se prépare : la manette DualSense de la PlayStation 5 souffre à son tour du phénomène de déplacement fantôme : le drift.

C'est une affaire qui secoue toujours Nintendo à l'heure actuelle et qui pourrait tomber prochainement sur Sony : la nouvelle manette DualSense livrée avec la PlayStation 5 souffre également du même problème que les joycons de Nintendo.

Oui, il s'agit bien du "drift", un phénomène fantôme qui peut perturber les parties de façon plus ou moins importante, en fonction du titre pratiqué...

En clair : le joystick a tendance à s'activer de lui-même et à faire glisser la caméra dans une direction, lentement, mais sans qu'il soit possible de l'en empêcher. Le problème est connu de longue date, on le rencontre principalement sur les manettes en fin de vie qui ont beaucoup servi, ou suite à des conceptions inadéquates comme avec les Joy Cons de la Switch.

Pour l'instant, certains utilisateurs de PS5 ont rapporté subir le phénomène, principalement avec le joystick gauche de la DualSense.

Reste qu'en cas de souci, il est conseillé de réinitialiser la DualSense en appuyant plusieurs secondes sur le bouton reset à l'arrière de la manette. Un nettoyage au niveau des joysticks peut également se montrer salvateur, tout comme une mise à jour ou le reboot du bluetooth... En dernier recours, la garantie d'un an qui couvre la console et ses accessoires peut être mise en avant par les joueurs.