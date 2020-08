DualSense PS5 : Sony dévoile quelques détails supplémentaires

Sony continue de lever le voile sur les accessoires de la PlayStation 5 et revient un peu plus en détails sur sa manette DualSense.

Le contrôleur Dualsense sera un des piliers de l'environnement PlayStation 5. Selon Sony comme pour nombre de développeurs, la nouvelle manette permettra de proposer une nouvelle expérience de jeux aux utilisateurs, et la marque nous présente ainsi quelques détails sur sa manette.

On apprenait ainsi que le contrôleur DualSense serait obligatoire pour jouer à tous les jeux PS5, on sait également désormais que la manette disposera de son propre firmware.

Sony rappelle ainsi que la manette disposera de gâchettes adaptatives dynamiques et d'un micro intégré. Il sera question d'un retour tactile évolué dans les actions en jeu avec un système de vibrations inédit.

Les gâchettes permettront d'offrir de la résistance et de simuler divers effets, comme le fait de bander un arc, ou d'écraser les freins en pleine course automobile.

Le micro intégré devrait permettre de chatter en ligne avec ses amis, il sera toutefois possible de brancher un casque sur la prise jack 3.5 mm. Une touche permettra de couper l'enregistrement à tout instant.

Le contrôleur disposera d'une touche "Create" qui permettra de diffuser automatiquement les sessions de jeu sur la plateforme dédiée de Sony.

On trouvera également un haut-parleur sur la manette , ainsi qu'un système de capture des mouvements via un accéléromètre et un gyroscope.

La batterie intégrée promet plus de 5 heures d'autonomie, elle se rechargera via USB-C et un chargeur deux contrôleurs officiel sera lancé avec la PS5.

Pour l'instant, Sony n'a confirmé aucune date de sortie ni prix pour sa machine et ses accessoires.