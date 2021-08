Dubaï utilise des drones pour tirer sur les nuages et provoquer la pluie

Avec ses 10,6cm de pluie par an et ses pics de chaleurs (51,8°C), Dubaï cherche des solutions pour faire pleuvoir sur sa ville.

En juin 2021, Dubaï atteignait un nouveau record de température avec 51,8 °C, ce qui ne va pas aller en s’améliorant avec le réchauffement climatique. Les Émirats arabes unis ont cherché une solution pour augmenter le taux de pluviométrie et la solution a été très vite trouvée.

Le centre météorologique de Dubaï nous a informés qu’il utilisait des drones pour que la pluie tombe enfin. En collaboration avec l’université de Reading, au Royaume-Uni, les Émirats arabes unis ont fabriqué des drones capables de tirer sur les nuages des faisceaux laser. Plus concrètement les drones ciblent des nuages spécifiques avec des lasers concentrés afin de forcer le rassemblement des gouttelettes d’eau dans l’air, ce qui déclenche ensuite les précipitations. Grosso modo cela revient à électrifier les nuages.

En juillet 2021, ils ont testé ces drones et les premiers essais sont très concluants.



Malgré le fait de réussir à faire pleuvoir, ils sont toutefois incapables de prévoir la quantité de pluie qui va tomber, avec un risque selon certains experts d'inondations. Une autre question se pose également, plus éthique, la pluie qui sera "récupérée de force" à un endroit du globe, ne sera plus disponible à un autre ou elle aurait dû logiquement se produire. Une action sur le climat à l'apprenti sorcier qui risque de poser des problèmes pour certains pays...la guerre pour l'accès à l'eau ayant déjà fait rage dans le passé dans de nombreux pays.

Les Émirats arabes unis ont investi plus de 15 millions de dollars pour 9 projets d'ensemencements différents (8 classiques, 1 avec les drones). Pour rappel, la technologie d'ensemencement des nuages existe depuis des décennies et est très utilisée notamment aux USA avec jusqu'à présent l’ajout de produits chimiques, comme l’iodure d’argent, aux nuages existants pour provoquer la pluie. L'utilisation de drones et de faisceaux laser est donc une simple évolution de ce procédé bien connu.