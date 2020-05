Bon plan : duel de robot aspirateur entre le Viomo V3 et le S5 max, mais aussi notre sélection

Faire le ménage n'a jamais été aussi simple depuis l'apparition des robots aspirateurs, et aujourd'hui ce n'est pas un, mais deux robots aspirateurs en promotion.

Le bon plan du jour concerne deux robots aspirateurs haut de gamme qui sont actuellement en promotion. Vous pourrez donc comparer le tout nouveau Xiaomi Viomi V3 et le Roborock S5 Max.

Le Viomi V3 est doté de deux réservoirs de 550 ml chacun, un pour la poussière, l'autre pour l'eau en mode serpillère. il possède plusieurs fonctions : aspiration de poussière, aspiration / lavage léger ou lavage du sol (trois réservoirs distincts sont livrés avec le robot). Il dispose d'un filtre HEPA bactéricide et a une puissance d'aspiration de 2600 Pa. Il possède un scanner LDS dans la petite tourelle située sur le robot et peut être contrôlé via une application Xiaomi Home.

Ce robot aspirateur est alimenté par une batterie de 4900 mAh qui lui permet une belle autonomie avec une capacité d'action sur 250 m2 ou plus de 2h d'autonomie en continu. Une fois la batterie vide, le Viomi V3 retournera de lui-même à sa base de chargement.

Le robot aspirateur Viomi V3 de Xiaomi est actuellement proposé à 438 € chez Gearbest avec la livraison en quelques jours gratuite depuis l'Allemagne.

Viomi V3 (Allemagne)



Passons au Roborock S5 Max qui possède un bac à poussières de 460 ml et un réservoir d'eau de 280 ml permettant le lavage des sols avec une serpillière intégrée. Le S5 Max dispose d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa. Il dispose d'une batterie de 5200 mAh pour jusqu'à 3 heures de nettoyage et avec recharge intelligente en fonction du nettoyage à opérer. Une fois arrivé à moins de 20% de batterie, le robot retourne à sa base automatiquement, mais, contrairement au précédent modèle, il n'y restera que le temps nécessaire pour terminer le nettoyage en cours.

La navigation de ce robot exploite quatorze types de capteurs et des technologies éprouvées comme le télémètre laser à 300 tr/min, qui permet de balayer l'environnement à 360°, ce qui permet de proposer une carte précise dans l'optique d'un nettoyage optimal. Ces cartes sont sauvegardées et accessibles depuis l'application. Le Roborock S5 Max est compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home.

Vous pourrez profiter du robot aspirateur Roborock S5 Max à 427 € grâce au code promotionnel K48D1B16555EB000. De plus, la livraison est gratuite.



