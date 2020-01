Les DVD et BluRay résistent face au dématérialisé, les logiciels de conversion aussi !

Tous les chiffres rapportés à travers le globe sont unanimes : le dématérialisé a pris le pas sur les supports physiques tant au niveau du cinéma que des séries.

Si la situation s'est amorcée avec les services de VOD à la location ou à l'achat, la tendance s'est rapidement confirmée avec l'arrivée des plateformes de SVOD comme Netflix, qui canalisent désormais la majeure partie du marché. Toutefois, les ventes de DVD et autres Blu-Ray résistent, pour diverses raisons.

D'une part, tout le monde ne dispose pas d'une bande passante suffisante pour profiter des contenus en SVOD ou même en VOD dans de bonnes conditions. Nombreux sont les utilisateurs à disposer d'une connexion à Internet ne leur permettant même pas de profiter d'un équivalent à la qualité d'un DVD.

Autre point à mettre dans la balance : tous les contenus ne sont pas immédiatement proposés à la VOD. Pour la SVOD, la situation est pire : seules les productions propres des plateformes avec une sortie directe sont accessibles. Pour les oeuvres de cinéma ou les séries, des droits d'exploitation prennent le pas sur les diffusions en numérique, avec des délais qui impliquent parfois également une mise à disposition exclusive en support physique avant une diffusion en numérique.

Enfin les DVD et Blu-Ray restent des cadeaux de choix pour les Français. Qu'il s'agisse d'anniversaire ou des fêtes de fin d'année, il est récurrent de voir les films et séries s'inviter sous le sapin. l'objet en lui-même étant plus symbolique et concret quand il s'agit de réaliser un cadeau qu'un simple code de téléchargement.

Par ailleurs, le marché du DVD et Blu-Ray profite encore des efforts de quelques majors qui proposent des éditions collector ou limitées, versions intégrales qui rassemblent une foule de contenus qui serait difficilement accessible en numérique et que les ayants droit souhaitent protéger du piratage. Les coffrets de série sont également devenus des objets de collection.

Cet engouement explique également la bonne santé des logiciels de conversion par exemple ceux permettant de convertir un DVD en MP4. Les logiciels de ce type permettent en effet de disposer plus facilement de sa vidéothèque en convertissant tous ses DVD pour éviter de les abîmer par la suite mais également pour les rassembler par exemple au sein d'un NAS ou d'un gros disque dur, ou de les transférer sur une tablette type iPad ou un smartphone. Ils sont également idéaux pour accéder facilement à ces vidéos de façon organisée à travers des logiciels de gestion dédiés type Plex, Kodi ou encore MediaPortal qui apportent un réel confort d'utilisation au quotidien.

Il existe de nombreux logiciels de conversion, on pourra citer par exemple AnyMP4 DVD Ripper dont il existe une version d'essai gratuite et dont la version payante est affichée à -30%, mais il en existe bien d'autres.