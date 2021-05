DxOMark : quel smartphone a la meilleure autonomie ?

Le laboratoire DxOMark se penche un peu plus sur un critère qui prend de plus en plus d'importance auprès des utilisateurs de smartphones : l'autonomie, et nous livre un premier classement.

Après s'être spécialisé dans la notation des appareils photo des smartphones, le laboratoire DxOMark se penche sur l'autonomie réelle des appareils. La société française a ainsi développé une méthodologie permettant de réaliser des tests sur les smartphones proposés sur le marché, une évolution logique puisque l'autonomie est devenue un critère essentiel dans le choix des appareils.

Une vingtaine de smartphones ont ainsi été passés au crible, et DxOMark annonce d'emblée la couleur : ce n'est pas parce que deux smartphones affichent une batterie de capacité identique que l'expérience sera la même. Exemple concret : "une batterie de 5000 mAh peut ainsi correspondre à 46 heures chez un fabricant comme Samsung et dépasser les 71 heures chez Vivo" et cela se complète par la qualité de la charge qui peut prendre 40 minutes chez un et plus d'une heure chez l'autre marque...

Pour trouver le compromis et établir un système de notation cohérent, le laboratoire a développé une méthodologie selon 70 mesures et 100 paramètres avec trois critères principaux : l'autonomie , la charge et l'efficacité énergétique avec des coefficients respectifs de 3, 2 et 1. Les tests sont par ailleurs menés dans une cage de faraday pour éviter toute interférence.

Pour le premier classement, c'est le Samsung Galaxy M51 qui affiche le meilleur score, suivi du Wiko Power U30 et du Find X3 Neo d'Oppo.

Apple s'affiche à la 4e place avec l'iPhone 12 Pro Max, suivi par le Vivo 720S et le Huawei P40 Lite.

Côté autonomie pure et dure, c'est le Wiko Power U30 qui s'impose avec 80h de fonctionnement devant le M51 avec 72h38.