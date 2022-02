Dying Light 2 : Déjà 3 millions d'exemplaires vendus

En une semaine, Dying Light 2 a réussi à s'écouler à plus de 3 millions d'exemplaires.

Dying Light 2 : Stay Human est un véritable succès pour Techland : commercialisé depuis une semaine, le titre s'est déjà écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires.

Le premier week-end de commercialisation, du jeu et les critiques ont encouragé les joueurs à se lancer et Techland a officiellement célébré ce chiffre avec une publication, mais également quelques améliorations.

Une mise à jour a récemment été publiée sur Xbox et PlayStation afin de corriger plusieurs bugs et plantages, certains comportements étranges avec l'IA... Mais elle permet également de débloquer le framerate du jeu sur Xbox Series X et apporte le VRR (uniquement sur les TV compatibles).

Pour l'instant, le support de Techland n'affiche pas de faille, tout comme c'était le cas avec Dying Light premier du nom et la situation est véritablement réconfortante compte tenu de la situation chez d'autres éditeurs...