Dying Light 2 : le développement du titre influencé par la crise du Covid 19

Dying Light 2 est l'un des jeux les plus attendus du moment, et les divers retards accumulés et refontes du titre auront malgré tout permis aux équipes de puiser des idées dans l'univers réel pour donner plus d'impact au titre.

Techland avait ainsi déjà accumulé pas mal de retard sur le développement du titre avant que n'intervienne la crise sanitaire et le contexte n'aura pas permis d'accélérer les choses, mais aura au moins servi à influencer l'histoire et l'ambiance même du jeu.

Tymon Smektala, lead Game Designer a ainsi confirmé que la crise sanitaire a influencé le titre à plusieurs niveaux, que cette influence soit volontairement retranscrite en jeu ou indirectement. Les joueurs devraient donc faire plus de rapprochements entre l'histoire du jeu et la réalité.

Toutefois le travail à distance n'a pas été facile pour les développeurs, notamment sur les échanges quant à l'aspect créatif. L'absence de travail en présentiel a également pesé sur la direction artistique... Néanmoins, les équipes seraient parvenues à s'adapter pour optimiser le travail à domicile dans le but d'assurer une sortie du jeu le 4 février prochain sur PC et consoles d'ancienne et nouvelle génération.