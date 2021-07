Dying Light 2 s'offre une nouvelle bande annonce

Le développement chaotique de Dying Light 2 touche à sa fin et le titre approche d'une sortie, l'occasion pour Techland de livrer quelques détails et une nouvelle bande-annonce.

La date de sortie de Dying Light 2 est toujours fixée au 7 décembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Serie, de quoi mettre fin à une attente interminable et un développement chaotique.

Alors que les développeurs peaufinent le titre, le studio nous livre une nouvelle vidéo de bande-annonce qui permet de découvrir une partie des monstres que le joueur rencontrera au fil de l'histoire.

La vidéo suit ainsi Aiden parti à la recherche d'un biomarqueur permettant de suivre l'évolution de l'infection de ce dernier. Il devrait s'agir d'une des missions du début du jeu qui permettra au joueur de mieux maitriser toutes les mécaniques du gameplay et surtout de se familiariser avec le bestiaire.

S'en suit une session d'infiltration au coeur d'un hôpital GRE abandonné, mais occupé par diverses espèces de monstres. Le jeu met en avant la discrétion avec cette bande-annonce, mais le joueur aura également le choix de miser sur la force brute et les affrontements à coups d'armes dévastatrices et customisées.

Techland en profite pour évoquer la version PS5 en particulier qui profitera de la manette DualSense pour proposer une expérience unique de retour haptique adapté à chaque arme disponible en jeu. Les vibrations et gâchettes adaptatives devraient ainsi être largement mis en avant au coeur du jeu pour donner plus d'immersion.