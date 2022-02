Dying Light 2 : le préchargement dès aujourd'hui !

Le grand jour approche pour Dying Light 2 : Stay Human et Techland a d'ores et déjà lancé le préchargement du titre et nous communique les horaires de lancement.

Dying Light 2 voit enfin le bout du tunnel ! Après plusieurs années de développement chaotique et divers reports, le jeu sortira ce 4 février prochain sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC.

Suite au premier épisode encensé par la critique et les joueurs en 2015, le titre est déjà disponible au préchargement. Depuis aujourd'hui, il est possible de télécharger le titre si vous l'avez déjà précommandé, afin d'être fin prêt pour le lancement du titre ce vendredi.

D'ailleurs, Techland en profite pour préciser les horaires de mise à disposition du jeu en fonction des régions du globe et des plateformes.

Pour la France, le titre sera accessible dès le 4 février 0h00 sur PlayStation et Xbox. Il faudra attendre 1h00 pour que le titre soit jouable sur PC. Notez que sur Steam, il faudra télécharger 33,79 Go de données pour 42 Go d'espace occupé.