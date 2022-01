Dying Light 2 se présente sur PS4 et Xbox One

Dying Light 2 sort cette semaine, et TechLand s'est bien inspiré de CD Projekt et de la sortie de Cyberpunk 2077 : le studio dévoile ainsi les versions PS4 et Xbox One du titre.

Après un développement compliqué, et de nombreux reports, il n'est pas question pour Techland de reproduire le chaos de la sortie de Cyberpunk 2077. Le studio a pris son temps pour peaufiner son titre et pas uniquement la version current gen.

On se souvient comment Cyberpunk 2077 est sorti sur PS4 et Xbox One, avec des airs de version incomplète en alpha plus qu'une version bouclée. CD Projekt avait d'ailleurs évité de publier des vidéos ou photos de ces versions sachant qu'elles seraient décevantes et en deçà des attentes des joueurs...

Dying Light 2 évitera cette situation puisque Techland vient de publier une vidéo qui présente justement du gameplay sur Xbox One comme sur PS4.

On constate ainsi que les graphismes restent particulièrement réussis et que la fluidité est au rendez-vous. Et cela sera essentiel pour un titre qui se tourne résolument vers l'action. Le rendu global s'annonce ainsi particulièrement satisfaisant sur les consoles d'ancienne génération.