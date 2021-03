Dying Light 2 : la sortie confirmée pour cette année

Le développement chaotique de Dying Light 2 arrive à son terme et l'équipe en charge du projet peut désormais aborder quelques détails et une date de sortie.

Annoncé sur le salon de l'E3 2018, Dying Light 2 n'a pas connu un développement traditionnel : très rapidement, des bruits de couloirs évoquent des complications au sein des équipes avec des oppositions d'idées et de directions qui handicapent la progression du jeu.

Mais finalement, les choses se sont apaisées et après de nombreux mois de silence, Techland reprend la parole pour tenter de rassurer les joueurs : le jeu progresse et il est même question d'en livrer quelques détails.

Dans une vidéo officielle publiée sur YouTube, on découvre ainsi de nouvelles images du jeu, une partie de son gameplay et des environnements rencontrés. L'occasion de retrouver des mécaniques déjà bien explorées dans le premier volet, notamment au niveau au niveau des phases de parkour et d'infiltration.

Le studio confirme que la sortie du titre est maintenue pour cette année, sans plus de précisions pour l'instant. Promesse est faite de revenir rapidement avec plus d'informations concernant les nouveautés attendues au coeur du jeu.