Dying Light 2 : la sortie repoussée ... sur Switch

Annoncé sur PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series et Switch, Dying Light 2 s'est fait attendre : 7 ans après le premier épisode, les joueurs pourront retrouver l'ambiance particulière du titre et ses hordes de zombies.

Le jeu plusieurs fois reporté devait paraitre dans deux semaines sur l'ensemble des plateformes... Malheureusement Techland est contraint d'annonce un énième report du titre concernant la version Switch.

Le studio précise s'imposer comme objectif de rendre le jeu accessible sur Nintendo Switch dans les 6 mois suivant la date de sortie initiale... Une fenêtre de tir assez large qui s'explique sans doute par la nécessité de procéder à diverses optimisations pour adapter le titre à une plateforme bien moins puissante que les autres qui fera appel au Cloud.

Il se pourrait ainsi que Dying Light 2 ne sorte pas sur Switch avant l'été.