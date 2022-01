Dying Light 2 : un nouveau trailer en Ray Tracing et en 4K

Dying Light 2 voit le bout du tunnel : le développement chaotique du jeu a entrainé plusieurs reports depuis son annonce initiale et le titre est désormais attendu pour le 4 février prochain.

Techland souhaite rassurer un peu plus les joueurs et multiplie les coups de communication autour de son titre depuis plusieurs mois. Le titre se présente comme la digne suite du premier opus sorti en 2015 avec une histoire plus riche et un univers encore plus dense.

Le studio a ainsi fait le choix de proposer un univers évolutif qui changera en fonction des actions et choix de l'utilisateur, notamment dans la gestion des zones, la collecte de ressources, l'aide aux différentes communautés de survivants...

Le titre s'annonce également graphiquement réussi et Techland le prouve avec un nouveau trailer qui met l'accent sur le Ray Tracing de Nvidia et se présente en 4K.

Dying Light 2: Stay Human sortira le 4 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, la version Switch profitera d'un petit coup de pouce via le Cloud.