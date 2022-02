Dying Light 2 : la version finale comparée à la version de l'E3

Si dans l'ensemble, Dying Light 2 est plutôt bien accueilli par les critiques, il semble que le jeu n'a finalement plus grand-chose à voir avec les présentations faites lors des E3 de 2018 et 2019.

Alors que Dying Light 2 : Stay Human cartonne sur PC comme sur consoles, le youtubeur Nick930 revient sur les origines du projet et compare le titre livré la semaine dernière avec les présentations initiales du jeu remontant à 2018 et 2019.

C'est lors des salons de l'E3 de 2018 que Techland nous donne la première fois l'eau à la bouche avec son nouveau jeu, suite directe de Dying Light. Puis l'éditeur a renouvelé le tir en 2019 avec une nouvelle vidéo.

Des vidéos qui ont séduit les joueurs, mais qui montraient un jeu au début de son développement... Et force est de constater que Techland a fait des concessions au fil des années comme le remarque Nick930 qui pointe du doigt des environnements moins denses et moins diversifiés que dans les présentations.

Si visuellement, le titre a connu des évolutions majeures en profitant de nouvelles technologies, le level design a été revu à la baisse. Certains endroits présentés dans les démos de l'E3 n'existent tout simplement plus dans la version commerciale. On remarque que les démos proposaient une grande diversité architecturale, ce qui n'est plus le cas de la version livrée la semaine passée.

Néanmoins, le titre a aussi évolué dans le bon sens avec plus de végétation et des zones permettant de se cacher et qui mettent plus en avant le Parkour qui est au centre du jeu.

Ces changements prouvent une fois de plus combien le développement du titre a été chaotique et laisse penser à d'innombrables restructurations de l'univers du jeu et de ses mécaniques.