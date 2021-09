Dying Light 2 : une vidéo sur les armes pour rassurer les fans

Il y a quelques jours, on apprenait le report de la sortie de Dying Light 2 à février 2022. Pour rassurer les fans en attendant le titre, Techland nous parle du système d'armement.

Techland souhaite rassurer les fans de Dying light en abordant le système d'armement et de personnalisation qui constitue une part importante du titre à venir.

Les développeurs précisent ainsi que Dying Light 2 : Stay Human se déroulera 20 ans après l'apocalypse ce qui explique que les armes seront à la fois rares et chères, bien plus que dans le premier épisode. Par ailleurs, les armes auront subi les années et continueront ainsi de proposer un indice de durabilité.

En clair, plus le joueur utilisera ses armes, plus elles s'abimeront. Les meilleures armes seront proposées avec une bonne durabilité, et s'useront moins vite que celles rafistolées. Mais dans tous les cas, elles finiront par se casser, au joueur de faire en sorte que cela n'arrive pas en plein combat.

Le joueur sera invité à récolter des matériaux pour permettre de réparer ses armes au fil du jeu, mais aussi de les faire évoluer en leur ajoutant diverses fonctionnalités et notamment des dégâts élémentaires dévastateurs.

Il faudra s'attendre malgré tout à une grande diversité avec des armes à feu, des armes de jet, armes blanches et contondantes.

Dying Light sortira sur consoles et PC le 4 février 2022.