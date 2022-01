Dying Light 2 : une vidéo pour présenter ses différents modes graphiques

La sortie de Dying Light 2 Stay Human arrive à grands pas et Techland nous dévoile en vidéo les différents modes graphiques qui seront proposés sur console.

Dying Light 2 : Stay Human sortira le mois prochain et Techland souhaite rassurer les joueurs en livrant toujours plus d'informations à propos de son titre. Cette semaine, ce sont les joueurs console qui sont plus spécialement ciblés puisque Techland dévoile une vidéo comparative des différents modes graphiques qui seront proposés.

Si dans sa version PC, le joueur peut activer et régler chaque paramètre individuel pour mieux coller à sa configuration et en fonction de ce qu'il recherche : plus de réactivité ou de meilleurs graphismes, sur console les joueurs sont limités à 3 modes : Resolution, Qualité, Performance.

Le Mode Performance devrait proposer de jouer à 60 FPS+ (soit au moins 60 FPS) en faisant quelques concessions sur les modules graphiques les plus gourmands, notamment le Ray Tracing et la définition d'image.

devrait proposer de jouer à 60 FPS+ (soit au moins 60 FPS) en faisant quelques concessions sur les modules graphiques les plus gourmands, notamment le Ray Tracing et la définition d'image. Le Mode Qualité proposera un jeu en 30 FPS dans une définition qui n'a pas été précisée. Il sera question d'activer le Ray Tracing et les options GPU les plus gourmandes pour afficher un jeu aussi beau que possible.

proposera un jeu en 30 FPS dans une définition qui n'a pas été précisée. Il sera question d'activer le Ray Tracing et les options GPU les plus gourmandes pour afficher un jeu aussi beau que possible. Le Mode Resolution proposera le jeu en 4K et en 30 FPS, le Ray Tracing pourrait également être activé, mais Techland doit le confirmer.

Le titre sortira sur consoles et PC le 4 février prochain, la version Switch pour sa part a été retoquée à une date ultérieure et sortira sous 6 mois.