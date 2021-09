Dying Light 2 : la date de sortie repoussée à 2022

Il devait sortir le 7 décembre prochain après plusieurs années de développement chaotique : Dying Light 2 Stay Human devra finalement attendre 2022 pour arriver sur les étals.

Le studio Techland explique dans un tweet que "l'équipe progresse à bon rythme sur le titre et le jeu se rapproche de la ligne d'arrivée. Il est complet et nous avons débuté la phase de playtest. Dying Light 2 Stay Human est de loin notre projet le plus ambitieux jamais créé. Malheureusement, nous nous sommes rendu compte qu'il nous fallait plus de temps pour peaufiner et optimiser le titre. C'est pourquoi nous avons décidé de repousser sa date de sortie au 4 février."

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

Le titre sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 4 février 2022.