Dyson Zone : Dyson ose un casque audio avec purificateur d'air

Avec le Dyson Zone, la marque britannique estime avoir trouvé la solution pour répondre à la fois aux problèmes urbains de pollution sonore et de qualité de l'air. Elle prend la forme d'un casque audio Bluetooth avec purificateur d'air intégré qui est une spécialité de Dyson.

Pour cette première incursion atypique dans le domaine de la technologie wearable, Dyson met en avant plus de six ans de développement, 500 prototypes et son expertise en matière d'acoustique, filtration et flux d'air.

La partie audio semble classique en respectant l'état de l'art. Le casque haute-fidélité est dit supra-auriculaire et avec réduction de bruit active (technologie RBA) en plus de l'atténuation passive. Dyson n'entre toutefois pas dans les détails.

A priori pas une blague en amont du 1er avril

L'aspect atypique repose donc sur l'intégration d'un purification d'air. Dyson explique que deux compresseurs sont logés dans les écouteurs. Ils permettent d'aspirer l'air et des filtres entrent en action pour la capture des particules et des gaz de l'air.

En replaçant son invention dans le contexte de la pollution urbaine, Dyson cite en particulier une action de filtration pour des gaz polluants comme le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre. L'air purifié passe ensuite dans une sorte de visière à l'avant. Sans contact avec le visage, elle canalise l'air purifié vers le nez et la bouche, et avec un système faisant en sorte qu'il n'y a pas de mélange avec l'air extérieur.

L'étonnant Dyson Zone devait être commercialisé à partir de l'automne prochain à un prix qui n'a pas été communiqué. Entre-temps, Dyson en dira sans doute davantage à son sujet.