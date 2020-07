E-Commerce : les soldes ne font plus vendre

C'est une tendance qui prend de l'ampleur : la période des soldes n'est plus réellement propice aux achats pour une grande partie des utilisateurs, et cette année divers facteurs, en marge de la vente en ligne, ont impacté les ventes.

Traditionnellement considérées comme une période privilégiée pour les bonnes affaires, les soldes de cette année s'annoncent décevantes pour les commerçants. Si la crise sanitaire a bien évidemment sa part de responsabilité dans les chiffres modestes de cette année, la vente en ligne pourrait finalement avoir eu raison de l'intérêt même des soldes annuels.

Ainsi, la société ReachFive indique avoir constaté une hausse de 100% du nombre de connexions chez ses partenaires commerçants qui s'est limité au premier jour des soldes. L'engouement est donc présent, mais uniquement comme une sorte de réflex chez les utilisateurs, tandis que le besoin ou l'envie ne suivent pas les jours suivants.

Dans une enquête de l'INSEE publiée récemment, on apprend ainsi que le volume des ventes a baissé de 45% dans le commerce de détail non alimentaire entre avril 2019 et avril 2020. Ce manque à gagner, les boutiques espèrent le récupérer pendant la période de solde...

Malheureusement, les pratiques liées à la vente en ligne ont effacé l'importance même de ce double rendez-vous annuel. En multipliant les ventes privées et promotions toute l'année, les soldes perdent grandement de leur intérêt. Pourquoi attendre une période donnée tout en ne sachant pas si un produit sera à la fois soldé et en stock alors que l'on peut l'obtenir au rabais tout le reste de l'année sur les sites spécialisés ?

Les promotions permanentes et autres ventes flash ou privées amènent une situation complexe pour les revendeurs qui peinent à faire un effort supplémentaire lors des périodes de soldes ou autres opérations comme les French Days, Black Friday ou Cyber Monday. Si les boutiques physiques sont largement impactées par la situation, la vente en ligne se saborde également avec ces effets pervers.

ReachFive met alors en avant des arguments pour favoriser les achats et relancer l'intérêt des soldes comme la mise en place d'une authentification simplifiée, d'espaces sécurisés (authentification à double facteur, qui ne colle pas vraiment avec la première suggestion) afin d'attirer les utilisateurs. Autant de mesure qui ne devraient pas vraiment changer la donne : les ventes privées et autres promotions empiètent sur la période des soldes et la situation pourrait amener à une disparition de cet encadrement particulier de vente au rabais pour donner plus de liberté aux commerçants, notamment afin d'équilibrer la donne entre les boutiques physiques et celles en ligne.