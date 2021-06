[E3 2021] Ubisoft dévoile les premières images d'Avatar : Frontiers of Pandora

On savait qu'Ubisoft planchait sur une adaptation en jeu vidéo de l'univers d'Avatar, le film de James Cameron. L'éditeur avait fait l'annonce du projet en 2017 mais peu d'informations avaient filtré jusqu'ici.

La surprise est ainsi d'autant plus grande qu'Ubisoft semble avoir bien progressé sur le jeu et nous propose des images à couper le souffle.

Avatar : Frontiers of Pandora se présente comme un jeu d'action-aventure à la première personne. Le titre exploite le moteur Snowdrop et proposera une histoire différente des deux films adaptés au cinéma. Le joueur incarnera un Na'vi plongé dans le monde ouvert de la planète Pandora.

On retrouvera la faune et la flore présentées par James Cameron au Cinéma avec des environnements denses et enchanteurs, mais également les fameux ilots volants et des séquences de combat aérien à dos de Grand Leonopteryx.

Il est déjà possible de précommander le titre qui ne sortira toutefois pas avant 2022 sur PS5, Xbox Series et PC. Ubisoft précise là que seules les plateformes de nouvelle génération seront servies, exit donc les PS4 et Xbox One.