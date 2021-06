[E3 2021] Ubisoft présente Rainbow Six Extraction

Le salon de l'E3 a finalement ouvert ses portes (virtuelles) et Ubisoft a déjà fait plusieurs annonces, et présenté Rainbow Six Extraction.

Initialement baptisé Rainbow Six Quarantine, puis Parasite, le nouveau titre de la franchise Tom Clancy Rainbow Six opte finalement pour Extraction. Il faut dire que le titre place le joueur dans un futur proche et un univers en proie à une maladie et l'apparition de zombies.

Le titre reprend la le moteur de Rainbow Six Siege et une grande partie des mécaniques du jeu. On retrouvera 18 opérateurs bien connus du titre avec des statistiques de vitesse, armure, équipement et gadget spécifiques. Le gros changement tient à l'orientation même du jeu : il s'agira non plus d'un jeu compétitif, mais d'un titre coopératif à 3 joueurs.

L'équipe sera ainsi plongée dans des environnements avec pour objectif d'atteindre une cible à extraire, puis de quitter la zone. Au fil de la mission, les joueurs traverseront des zones emplies de zombies et divers objectifs facultatifs permettant de multiplier les gains en cas de succès de la mission. On se retrouvera ainsi à devoir hacker des terminaux, placer des balises, sauver d'autres cibles...

L'aspect tactique de Rainbow Six Siege sera conservé : le but n'est pas d'éliminer le plus de zombies possible, mais de tenter de ne pas se faire repérer et d'évoluer rapidement et efficacement.

Les ennemis de leur côté, les Archéens, se divisent en plusieurs classes et pousseront ainsi les joueurs à adapter leur stratégie d'élimination. Même si Extraction affiche une apparence un peu datée, l'esprit coopératif et stratégique proposé est plutôt alléchant.

Le titre sortira le 16 septembre prochain sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series.