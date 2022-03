Nouveau record de l'étoile la plus lointaine jamais observée

Après Icare en 2018 et une distance de 9 milliards d'années-lumière, la nouvelle étoile la plus lointaine jamais observée seule est désormais Earendel à 12,9 milliards d'années-lumière. Un record qui vient d'être confirmé par la publication d'une étude dans Nature et appartient encore au télescope spatial Hubble.

Au moins 50 fois plus massive que notre Soleil et un million de fois plus brillante, cette étoile surnommée Earendel existait alors que l'Univers n'avait qu'environ 900 millions d'années après le Big Bang.

" L'étoile nouvellement détectée est si éloignée que sa lumière a mis 12,9 milliards d'années pour atteindre la Terre, nous apparaissant comme elle était lorsque l'Univers n'avait que 7 % de son âge actuel ", formulent autrement les agences spatiales américaine (Nasa) et européenne (ESA). Pour Icare, il était question de 30 % de l'âge de l'Univers.

Crédits : Nasa, ESA

Une cible pour le James Webb Space Telescope

" Earendel existait il y a si longtemps qu'elle n'avait peut-être pas toutes les mêmes matières premières que les étoiles qui nous entourent aujourd'hui ", déclare l'astronome Brian Welch de l'université Johns-Hopkins. Auteur principal de l'étude, il ajoute : " Étudier Earendel sera une fenêtre sur une période de l'Univers dont nous ne sommes pas familiers, mais qui a conduit à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. "

Cette étoile à l'existence de quelques millions d'années avant d'exploser en supernova sera un sujet d'observation (son onde lumineuse d'antan) pour une étude plus poussée avec le nouveau télescope spatial James Webb grâce à sa capacité accrue dans l'infrarouge.

L'observation comme une étoile individuelle avec Hubble a bénéficié d'un effet dit de lentille gravitationnelle par l'amas de galaxies WHL0137-08. " La masse de l'amas de galaxies déforme le tissu de l'espace, créant une puissante loupe naturelle qui déforme et amplifie considérablement la lumière des objets distants situés derrière elle. "