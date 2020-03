Bon plan : 40% de réduction sur le logiciel de montage vidéo EaseUS Video Editor

Pour tous les adeptes du montage vidéo travaillant en publiant sur les réseaux sociaux, comme les débutants ou ceux qui souhaitent se lancer sur YouTube, nous vous présentons aujourd’hui le logiciel Video Editor de EaseUS qui est proposé avec 40% de réduction sur toutes ses formules avec l'utilisation ndu code promotionnel AFF40GN, une offre qui ne laisse pas indifférente.

Son interface bien pensée saura s’adapter aux professionnels comme aux novices, avec une prise en main simple et à la fois avec une grande richesse des paramètres.



L’utilisation est fluide et agréable, l’idéal pour réaliser vos montages vidéos. Vous pourrez profiter de plus de 50 effets visuels et de transition pour ajouter en un clin d’oeil un rendu de qualité professionnelle. Si vous travaillez avec de l’audio, vous pourrez l'importer d’un clic et réaliser des mix pour vos montages par exemple. De plus, le logiciel est doté d’un enregistreur vocal pour que vous puissiez enregistrer vos propres commentaires et/ou narrations durant votre vidéo.

Ce logiciel se veut également universel et supporte donc tous les types de fichiers périphériques, vous n’aurez pas de soucis de compatibilité à vous poser. Vous pourrez ainsi réaliser des vidéos personnalisées pour vos amis ou pour les publier sur YouTube également, les fonctionnalités de manquent pas et vous permettent de réaliser des montages et des réalisations tout simplement uniques.

La promotion actuelle concerne en fait 3 offres de l'éditeur, vous trouverez le logiciel EaseUS Video Editor à 17,97 € au lieu de 29,95 € HT pour un mois de licence (pas intéressant...), ou 28,17 € au lieu de 46,95 € HT pour un an (plus intéressant) après utilisation du code promotionnel AFF40GN. EaseUS propose aussi une formule à vie à 46,17 € au lieu de 76,95 € HT. A noter qu'un essai gratuit est possible avant tout achat.

Le remboursement sous 30 jours vous est garanti et la livraison se fait instantanément par mail, vous pourrez donc essayer ce concentré d’innovations tout de suite pour réaliser vos plus beaux montages.