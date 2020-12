eBay met en garde contre les fausses annonces de vente de PS5

Les ruptures de stock des consoles nouvelle génération Xbox Series et PS5 entrainent bien des dérives depuis quelques semaines avec des revendeurs qui tirent profit de la situation pour tenter d'écouler des machines à des prix 2 à 3 fois supérieurs à leur prix de vente conseillé.

Pire encore, entre les annonces légales affichées à des prix exorbitants se positionnent également des arnaques et fausses annonces. Si les premières visent à obtenir de l'argent des acheteurs sans leur envoyer la machine ou en leur envoyant un autre produit, la deuxième vise à engager des discussions et à renvoyer l'utilisateur vers des sites vérolés dans le but d'organiser des attaques en ligne.

eBay a récemment annoncé renforcer ses mesures de protection et de sanctions vis-à-vis des "vendeurs opportunistes qui tentent de tromper les autres utilisateurs".

eBay vise ainsi principalement les arnaques parfois flagrantes pour l'utilisateur averti comme ci-dessus. La plupart du temps, le descriptif joue sur les termes pour vendre non pas la console en elle même, mais une photo, ou un accessoire, alors que la photo présente bien la machine et que le prix laisse supposer qu'il s'agit bien de la console qui sera expédiée.

Ce type d'annonce respecte pourtant les règles d'eBay, le titre décrivant bien que le produit vendu n'est qu'une photo... Néanmoins, face au nombre grandissant de plaintes, eBay change son fusil d'épaule d'autant qu'il est évident qu'il s'agit là d'une manipulation grotesque.

eBay annonce donc supprimer un grand nombre d'annonces proposant des photos de PS5 et non les machines, avec des sanctions à la clé pour les vendeurs. La plateforme appelle également au bon sens des acheteurs et à la prudence en les invitant à bien lire les descriptions.