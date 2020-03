Bon plan : imprimante thermique portable, thermomètre infrarouge ou caméra 50Mpx

Le site e-commerce eBay propose actuellement plusieurs bons plans concernant une imprimante thermique portable, mais aussi une caméra 50 Mégapixels et un thermomètre infrarouge.

Le bon plan du jour concerne la plateforme eBay sur laquelle on retrouve continuellement des prix avantageux sur une multitude de produits.

Commençons avec l'imprimante thermique portable qui a pour taille d'impression 13,2 cm x 7,9 cm x 2,9 cm. Elle est alimentée par une batterie au lithium de 1200 mAh qui charge en 4 heures environ.

Cette imprimante thermique portable est actuellement affichée à 28 €

La caméra proposée par la plateforme a un petit côté vintage, et pourtant elle reste efficace pour pouvoir voir ses proches en cette période de confinement. Elle est utilisable via un câble USB 2.0 et permet une bonne qualité vidéo avec son capteur de 50 Mégapixels.

Elle est disponible sur eBay au prix de 10 €.



Enfin, vous pourrez également profiter d'un thermomètre digital à infrarouge à un bon prix. Toujours d'actualité en cette période de confinement et de coronavirus, ce thermomètre de la marque Kinlee permet de prendre sa température, il fonctionne grâce à deux piles AA (non incluses).

Le thermomètre infrarouge de Kinlee est actuellement au prix de 58 € sur eBay.



Enfin, vous trouverez également les produits ci-dessous sur eBay :