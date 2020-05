Bon plan eBay : deux tablettes numériques graphiques en promotion ainsi qu'une imprimante thermique

En ce moment, vous pourrez retrouver de nombreux produits en promotion sur eBay dont nos trois produits du jour : la tablette numérique graphique de la marque Ugee, une seconde tablette de la marque Bosto et enfin une imprimante thermique professionnelle.

Commençons avec la tablette de dessin numérique de chez Ugee avec sa résolution 1440 x 900 px, ses 16,7 millions de couleurs possibles (RVB 6 bits + FRC), une luminosité de 300 cd/m² et un rapport de contraste 800:1. Le rétroéclairage est assuré par 4 bordures lumineuses. Les dimensions totales de l'écran sont de 40,6 cm x 25,4 cm. La tablette est équipée d'un stylo tactile électromagnétique d'une précision de 0,25mm avec une batterie lithium intégrée de 60 mAh.

Vous trouverez la tablette numérique graphique à 256 € sur eBay.

Passons ensuite à la BOSTO 13HD 13", avec cette fois-ci une résolution 1980 x 1080 px sur un ratio affichage en 16:9, ses 16,7 millions de couleurs possibles (RVB 6 bits + FRC), une luminosité de 250 cd/m² et un rapport de contraste 700:1. Le rétroéclairage est assuré par des LED. Les dimensions totales de l'écran sont de 29 cm x 16,5 cm. La tablette est équipée d'un stylo tactile électromagnétique d'une précision de 0,25mm avec une batterie lithium intégrée de 60 mAh.

La tablette numérique graphique Bosto est à 270 € sur eBay.

Enfin, vous trouverez sur eBay une imprimante thermique Bluetooth compatible avec Android, iOS et Windows. Elle imprime sur une largeur de 57.5 mm et une épaisseur comprise entre 0,06 mm et 0,08 mm. Elle chauffe jusqu'à 45°C et est compatible avec les drivers Win 2000/ Win 2003/ Win XP/ Win Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10. Les dimensions de l'imprimante sont de 17.5 cm x 13 cm x 10.8cm. L'impression se fait en noir à une vitesse de 90 mm/sec.

Vous retrouverez l'imprimante thermique à 35 €.



