Echo Buds : Amazon lance ses écouteurs sans fil en France

Introduits en 2019, les écouteurs sans fil Echo Buds d'Amazon n'étaient pas encore disponibles en France. C'est désormais chose faite avec une deuxième génération qui avait été dévoilée l'année dernière outre-Atlantique.

Avec technologie de reduction active du bruit, les Echo Buds sont au format intra-auriculaire avec des embouts courts hermétiques. Un système d'aération intégré réduit la pression intra-auriculaire. Ils sont certifiés avec un indice d'étanchéité IPX4 pour résister aux éclaboussures, la sueur ou la pluie légère.

D'un poids de 5,7 g par écouteur, les Echo Buds sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 5,2 mm et avec une optimisation pour les basses. Chaque écouteur dispose d'un microphone interne et deux externes avec technologie de filtrage spatial (beamforming) pour se concentrer sur la voix de l'utilisateur lors d'une conversation.

Un appui de 2 secondes sur un écouteur permet d'activer la suppression active du bruit ou un mode environnant pour écouter les bruits extérieurs. Il n'est pas fait mention d'une connexion multipoint pour une association à plusieurs appareils.

Alexa et le prix Amazon

Le contrôle - et bien plus encore à la manière d'une enceinte Echo - peut également se faire directement avec l'assistante vocale Alexa via l'application Alexa sur smartphone. À noter qu'il est néanmoins possible de configurer le contrôle tactile pour accéder aux services d'un autre assistant vocal comme Siri ou Google Assistant.

L'autonomie promise des Echo Buds est de jusqu'à 6,5 heures d'écoute avec une seule charge et 19,5 heures avec le boîtier de charge. Avec la fonctionnalité Alexa mains-libres et la réduction active du bruit activées, c'est respectivement une autonomie de jusqu'à 5 heures et 15 heures. Une charge rapide de 15 minutes permet de profiter de 2 heures d'écoute de musique.

En précommande à partir d'aujourd'hui, les Echo Buds seront disponibles le 24 février en noir ou en blanc. Pendant cette période, le prix de lancement tombe à 79,99 € avec le boîtier de charge filaire USB-C et 99,99 € avec le boîtier de charge sans fil. Le prix standard sera sinon de 119,99 € et 139,99 €.