Echo show 8 : l'écran connecté Alexa d'Amazon disponible aujourd'hui avec 3 mois d'Amazon Music Unlimited

Amazon propose donc aujourd'hui en vente son Echo Show 8 qui possède pour rappel un écran HD de 8 pouces, un son stéréo grâce à deux haut-parleurs, ainsi qu’une caméra (et un cache-caméra) et un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

Vous aurez toujours la possibilité de communiquer avec Alexa via le microphone et les haut-parleurs intégrés. Une fois Echo Show 8 connecté à internet, libre à vous de lui demander la météo, l'état de la circulation, de programmer des alarmes, mais aussi de regarder vos séries préférées, écouter de la musique tout en affichant les paroles sur l'appareil, afficher vos photos préférées comme un cadre photo numérique,....

Son écran HD, sa caméra, ses microphones et haut-parleurs en font également un compagnon apprécié pour rester en contact avec vos proches avec la fonctionnalité de vidéoconférence.

L'Echo Show 8 permet enfin de contrôler votre maison (domotique) à l'aide de votre voix ou de l'écran tactile en connectant les appareils compatibles. Il vous sera donc possible de gérer les lumières et interrupteurs, les caméras de sécurité, les thermostats ...

Côté technique, l'Echo Show 8 présente des dimensions de 200,4 mm x 135,9 mm x 99,1 mm pour un poids de 1,03 kg. Il intègre une caméra 1 Mpx avec cache-caméra, 4 microphones et un bouton marche/arrêt pour ces deux dispositifs.

Alexa possède de plus en plus de Skills, comme des applications, vous pourrez donc écouter la musique grâce à Apple Music, Deezer, Spotify et Amazon Music. Mais aussi vous tenir informé avec des applications telles que LCI, France info, télé-loisir, etc...

L'Echo Show 8 d'Amazon est disponible depuis aujourd'hui au prix de 129,99€, en noir ou en blanc. Et pour ce lancement, si vous achetez un Echo, vous bénéficierez de 90 jours offerts sur Amazon Music Unlimited.