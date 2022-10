Attention à l'éclipse de Soleil qui sera visible en France

Une éclipse solaire se produit quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. Vu de la Terre, notre satellite naturel, qui n'orbite pas tout à fait sur le même plan que notre planète, masque le disque solaire. Une ombre est projetée sur la Terre. Si les trois astres sont parfaitement alignés, c'est une éclipse totale.

Le mardi 25 octobre, la deuxième éclipse partielle de Soleil de cette année sera visible dans l'hémisphère nord. Le phénomène pourra notamment être observé sur la presque totalité de l'Europe, avec la Lune qui bloquera partiellement la lumière du Soleil.

En France métropolitaine, cette éclipse est attendue de 11h09 à 13h07 (heure locale). Le degré maximum d'obscuration restera sous la barre des 20 %. Au Kazakhstan et à proximité de la capitale Astana, le Soleil sera caché à 82,2 %, ce qui ne sera toutefois pas suffisant pour une sensation d'obscurité. Il aurait fallu un minimum de 95 %.

Les conditions de visibilité de l'éclipse en France

L'Institut français de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) de l'Observatoire de Paris souligne que le pourcentage de la surface solaire éclipsée sera globalement faible et sans incidence sur la luminosité ambiante.

Une carte pour l'Hexagone informe sur les conditions de visibilité de l'éclipse partielle de Soleil avec des horaires exprimés en temps universel coordonné (UTC). Il faut ajouter 2 heures pour retomber sur l'heure légale en France (UTC+2).

Source : IMCCE

D'après cette carte, l'éclipse sera la plus visible au nord-est de la France, avec l'obscuration du disque solaire qui atteindra 19,5 % à Strasbourg. Ce sera 13,7 % à Paris où le phénomène débutera à 11h12 et se terminera à 12h54. Au sud-ouest et pour une ville comme Pau, les conditions d'observation seront moins propices avec une occultation de 3,5 %.

Attention à vos yeux !

L'Observatoire de Paris rappelle qu'il ne faut évidemment jamais observer directement le Soleil sans protection spéciale. Cela peut provoquer de graves lésions rétiniennes. Une recommandation qui reste en vigueur indépendamment du type d'éclipse solaire, sachant que les lunettes de soleil ordinaires sont à proscrire.

Il existe des lunettes d'éclipse qui doivent être neuves pour éviter tout risque. Les autres méthodes d'observation sont une observation par projection de l'image du Soleil sur un écran et donc sans d'observation directe, un instrument astronomique grossissant obligatoirement équipé d'un filtre solaire spécialement adapté.

Via YouTube, l'Observatoire de Paris a prévu une retransmission en direct de l'éclipse de Soleil du 25 octobre. Les images seront prises par trois instruments : Cœlostat de Meudon, radiohéliographe de Nançay, lunette solaire à Arras.

Après le 25 octobre, la prochaine éclipse partielle de Soleil visible en France métropolitaine aura lieu le 29 mars 2025. Selon l'IMCCE, une éclipse totale le 12 août 2026 permettra d'observer une obscuration du disque solaire de 92 % depuis Paris et de 96 % depuis Marseille.

N.B. : Image en vignette ; Source : NASA / Noah Moran.