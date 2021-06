E-commerce : près de 30 milliards d'euros au premier trimestre

Au cours des trois premiers mois de l'année, ce sont 29,1 milliards d'euros qui ont été dépensés sur internet. Une progression de près de 15 % sur un an pour l'e-commerce en France.

Selon le bilan e-commerce de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) pour le premier trimestre en France, les ventes sur internet (produits et services) ont progressé de 14,8 % sur un an pour atteindre 29,1 milliards d'euros.

La croissance pour le premier trimestre est essentiellement tirée par la vente de produits (+30 %), alors que la vente de services est à +1 % par rapport au premier trimestre 2020. Des résultats qui sont évidemment à replacer dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.

" La hausse des ventes de produits sur internet est estimée à +30 %, alors que le e-tourisme sur le panel iCE chute à nouveau de 49 % ", souligne la Fevad. Ce panel iCE - indice du commerce électronique - réunit les principales plateformes sécurisées de paiement et permet de suivre l'activité de plus de 180 000 sites marchands actifs.

Entre janvier et mars 2021, 499 millions de transactions ont été recensées contre 424 millions au premier trimestre 2020. Le panier moyen est par contre en baisse sur un an. Il passe de 60 € à 58 €. Sur le premier trimestre 2021, 823 € ont été dépensés par acheteur (761 € un an auparavant).

La Fevad note que sur le mois d'avril et en période de confinement, les enseignes physiques " ont réussi à transférer une partie de leurs ventes sur internet. " Ces ventes ont augmenté de 28 % par rapport à avril 2020 et de 163 % par rapport à avril 2019.