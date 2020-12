E-commerce : bientôt un label pour les plateformes vertueuses

Dans le courant du premier semestre 2021, le gouvernement va dévoiler les critères et les conditions d'attribution d'un label à destination des places de marché en ligne qui sont qualifiées de vertueuses. Un qualificatif déjà employé dans un domaine autre que l'e-commerce.

En contrepartie d'une adhésion à des engagements en matière de financement de la création française, des plateformes de SVOD peuvent prétendre à un assouplissement de la chronologie des médias. Avec le label pour les places de marché en ligne vertueuses, les engagements seront d'une autre nature.

" Le label reconnaîtra la prise en compte d'un certain nombre d'engagements ambitieux de la part des plateformes concernées, non seulement en matière de loyauté et de transparence à l'égard de leurs partenaires, mais également de protection des consommateurs, de responsabilité sociétale, environnementales ou encore de fiscalité ", écrit Bercy dans un communiqué (PDF).

Le dossier est placé entres les mains d'Alain Griset et Cédric O qui sont respectivement ministre délégué en charge des Petites et Moyennes Entreprises et secrétaire d'État à la Transition numérique.

Après la charte, un label plus ambitieux

En mars 2019, plusieurs places de marché en ligne présentes en France avaient signé une charte des acteurs du e-commerce. Elles s'engagent pour des relations plus équilibrées et une plus grande transparence vis-à-vis des TPE et PME qui développent leur activité avec la vente en ligne. Une activité en plein boom actuellement en raison du contexte de la crise sanitaire.

Les premiers signataires de la charte étaient Boulanger, Cdiscount, Conforama, eBay, Fnac-Darty, La Redoute, Le Bon Coin, ManoMano et Rakuten. Le ministère de l'Économie indique que cette charte se renouvelle et reçoit l'adhésion d'Amazon, LDLC, Backmarket et Certideal.



Avec le label en préparation, il s'agira d'aller plus loin que la charte, mais cela sera conditionné à un processus d'évaluation qui devra être strict.